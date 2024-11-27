TOGÜ'de İlk Yardım Sertifika Töreni - Son Dakika
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TOGÜ'de İlk Yardım Sertifika Töreni

TOGÜ\'de İlk Yardım Sertifika Töreni

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde ilk yardım sertifika töreni düzenlendi, katılımcılar belge aldı.

27.11.2024 18:20
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ilk yardım sertifika töreni düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından ilkyardım sertifika töreni yapıldı.

Programa, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu, SBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayla Günal, Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Birgül Vural, akademik ve idari personel ile kursiyerler katıldı.

TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Birgül Vural, yaptığı konuşmada, ilk yardımın önemine vurgu yaptı.

Rektör Yılmaz da "Tüm çalışanlarımızın bu eğitimi almasını önemsiyoruz. Hedefimiz tüm personelimize ilk yardım eğitimi vermektir." dedi.

İlk yardım sertifika töreni kursiyerlere belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA

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