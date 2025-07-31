TOGÜ'de Koordinatörlükler Toplantısı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) koordinatörlükler ve merkez müdürlükleriyle gerçekleştirilen toplantılar devam ediyor.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında Rektörlük Senato Salonu'nda rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanlarının katılımıyla koordinatörlükler ve merkez müdürlükleri toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tokat Yazması Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, 2025-2026 akademik yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.