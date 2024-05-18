Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde Kolonya ve Sıvı Sabun Üretimi Başladı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı.

Tokat Valiliği ve TOGÜ iş birliği ile kolonya ve sıvı sabun üretimi yapılıyor.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesinde İlaç/Kozmetik AR-GE Ürün Geliştirme Laboratuvarında kolonya ve sıvı sabun, "Komana" markasıyla üretiliyor.

Laboratuvarda Vali Numan Hatipoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz incelemede bulundu.

Hatipoğlu ve Yılmaz'a Prof. Dr. Yakup Budak tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Laboratuvarda kolonya ve sıvı sabun, Tokat'ta yetişen üzüm, şakayık ve zakbaklardan elde ediliyor.