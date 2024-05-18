Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Kolonya ve Sıvı Sabun Üretimi Başladı - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Kolonya ve Sıvı Sabun Üretimi Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde Kolonya ve Sıvı Sabun Üretimi Başladı

Tokat Valiliği ve TOGÜ iş birliğiyle, TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi İlaç/Kozmetik AR-GE Ürün Geliştirme Laboratuvarı'nda 'Komana' markasıyla kolonya ve sıvı sabun üretimi başladı. Laboratuvarda yetişen üzüm, şakayık ve zakbaklardan elde edilen kolonya ve sıvı sabunlar, Vali Numan Hatipoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından incelendi. Çalışmalar hakkında Prof. Dr. Yakup Budak tarafından bilgi verildi.

18.05.2024 12:51
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı.

Tokat Valiliği ve TOGÜ iş birliği ile kolonya ve sıvı sabun üretimi yapılıyor.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesinde İlaç/Kozmetik AR-GE Ürün Geliştirme Laboratuvarında kolonya ve sıvı sabun, "Komana" markasıyla üretiliyor.

Laboratuvarda Vali Numan Hatipoğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz incelemede bulundu.

Hatipoğlu ve Yılmaz'a Prof. Dr. Yakup Budak tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Laboratuvarda kolonya ve sıvı sabun, Tokat'ta yetişen üzüm, şakayık ve zakbaklardan elde ediliyor.

Kaynak: AA

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