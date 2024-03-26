Tokat\'ın Almus İlçesinde Çiftçilere 2 Bin Kanatlı Dağıtıldı

YouTube, yapay zeka ile bölüm atlama özelliği getiriyor

YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde iki kere dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek. İçerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleme imkanına sahip olacak. Ancak kullanıcılar, önemli anları da geçme imkanına sahip olacak. Özellik şu an sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından deneniyor.