Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Tokat Valliğinden yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra Turhal ilçesinde orman yangının çıktığı ifade edildi.

Yangına ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale çalışmalarında; Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz 2 su ikmal ve 5 ilk müdahale aracı ile 70 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden 8 itfaiye ile su tankerleri, İl Özel İdaresinden 2 dozer, 1 loader ve 2 kepçe, Tokat AFAD Müdürlüğünden 2 araçla birlikte İl Müdürü ve 5 personel, İl Jandarma Komutanlığından 30 askeri personel ile görev almış olup yangın söndürme helikopteri destek sağlamıştır. Yangında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."