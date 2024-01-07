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Tokat'ta 3 Katlı Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tokat'ta 3 Katlı Evde Yangın Çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, vatandaşların merakla izlediği bir olay oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

07.01.2024 - 19:20,  Güncelleme: 19:21
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Tokat'ta 3 katlı ev yandı, vatandaşlar merakla izledi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerini merakla izleyen vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay 16: 30 sıralarında Tokat'ın Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi Hatun Çeşme Sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katının yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman alevlerin yükseldiği çatıdan düşen parçalar tehlike saçtı. Sokak sakinleri ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının neden çıktığı bilinmiyor.

Tokat\'ta 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
Kaynak: İHA
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