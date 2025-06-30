Tokat\'ta Ambulans Sürüş Eğitimi

Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan paramedik ve acil tıp teknisyenlerine (ATT) yönelik olarak "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" (ASGE) düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitim programı ile acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin kara ambulansları ile görev esnasında karşılaşabilecekleri riskleri önceden öngörebilmeleri, güvenli sürüş tekniklerini benimsemeleri ve trafik güvenliğini artırmaları amaçlanmıştır. Katılımcılara teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı sürüş eğitimleri de verilmiş, olay yerine güvenli ulaşım, hasta ve personel güvenliği ile ekip uyumu gibi başlıklarda bilgi ve beceri kazandırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve güvenliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.