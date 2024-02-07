TOKAT\'ta Ayağına Dolanan İp Nedeniyle Uçamayan Güvercin Kurtarıldı

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TOKAT'ta ayağına dolanan ip nedeniyle uçamayan güvencin mahsur kaldığı çatıdan kurtarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezindeki Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bir binanın çatısında, ayağına ip dolandığı için uçamayan bir güvencin olduğu fark edildi. Güvercini kurtarmak isteyen bir mahalleli binanın çatısına çıktı. Ürkütmemek için ağır hareketlerle çatının uç kısmına kadar gelen vatandaş, güvercini yakalayarak, ayağına dolanan ipi çıkardı. Ayağındaki ipten kurtarılan güvercin, doğaya salındı. O anlar çevredeki başka bir kişinin cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)