Tokat\'ta Bahçeye Düşen Araçta 3 Yaralı

Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.Ç. (50) idaresindeki 06 DSF 529 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan müstakil evin bahçesine düştü.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.Ç. (46) ve İ.Ç. (23) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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