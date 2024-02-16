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Tokat'ta endişelendiren kuraklık böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde yer alan Almus Barajı'nda, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde belirgin bir düşüş yaşadı. Barajda su seviyesinin 300 metre gerilemesi, tarım arazileri ve balıkçılık faaliyetleri açısından endişe verici bir durum oluşturdu.

Kuraklık alarmının verildiği bölgede, Almus Barajı'nın su seviyesinin ciddi şekilde azalması çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Barajın havadan çekilen görüntüleri, kuraklığın etkilerini gözler önüne serdi. Tokat'ın "Titanik"i olarak anılan ve Almus Kaymakamlığı tarafından barajda düzenlenen kahvaltı etkinliklerinin mekanı olan gemi, yaklaşık 4 ay önce fırtına nedeniyle batmıştı. Ancak su seviyesinin düşmesiyle birlikte, batık gemi yeniden gün yüzüne çıktı. Baraj sahilindeki balıkçı gemileri ve balık havuzlarının demirleri çekilen sular nedeniyle karaya oturdu. Almus Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle birlikte, bölgedeki tarım ve balıkçılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiği gözlemlenirken yetkililerin suyun kontrol altına alınması ve önlemlerin alınması için çaba gösterdiği belirtildi.

Barajda balıkçılık faaliyetleri gösteren Sadullah Sezer, "Gördüğünüz üzere barajdaki su seviyesi düştü. Normalde kafesler ve tekne suyun içerisindeydi. Yukarıdaki binalara kadar su vardı. Düzensiz su bırakıldığı için buralar da suyun dışarısında kaldı" dedi.

Barajda balıkçılık yapan 25 yaşındaki Batuhan Gül ise "Baraj suyu 300 metre kadar kıyıdan çekildi. Bu kafesler normalde suda kalıyordu" diye konuştu.