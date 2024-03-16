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Tokat'ta güvercinler drona böyle çarptı

TOKAT - Tokat'ta güvercinler İhlas Haber Ajansı'nın dronuna saldırdı, güvercinlerin saldırı anları dron kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Tokat muhabiri Yasin Kıras, Tokat'ın Niksar ilçesinde dron ile haber çekimi yaparken ilginç bir olay yaşadı. Kıras, tarihi bir köprüyü havadan görüntülemek için dronunu havalandırdı. Bu sırada yakındaki bir caminin kubbesinde bulunan güvercin sürücü toplu halde drona saldırdı. Bu anlar dronun kamerasına yansıdı. İlginç olayda dronun pervanelerinde hasar oluştu.

Yaşadığı olayı anlatan İhlas Haber Ajansı Tokat Muhabiri Yasin Kıras, "Bir haber için Niksar ilçesine gelmiştim. Buradaki köprüyü çekerken cami kubbesinde bulunan kuşlar dron sesinden etkilendi ve drona saldırmaya başladı. O anda bir kuş drona vurdu ve kayıttayken dron takla attı. Allahtan dron yere düşmedi. Düşmediği için de mutluyum." dedi.