Tokat'ta kamyondan düşen şeftaliler yola savruldu

Tokat'ta kamyondan düşen kasalarca şeftali kara yoluna savruldu.
Sinan Y. idaresindeki 60 DJ 251 plakalı, şeftali yüklü kamyonun, Tokat- Turhal kara yolu belediye şantiyesi yakınlarında, kasasındaki şeftaliler yola düştü.
Kazanın ardından bir süre ulaşıma tek taraflı kapanan kara yolu, şeftalilerin yol kenarına alınmasıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Sahipleri, şeftalileri kasalara doldurarak başka bir kamyona yükledi.
Bu arada trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.
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