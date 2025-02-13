Tokat Fatih İlkokulu'nda öğrenci velileri ve öğretmenlerin katılımıyla kan bağışı yapıldı.
Okul Müdürü Murat Kaya'nın öncülüğünde okulda düzenlenen kampanyada, öğrenci velileri ve öğretmenler bir araya gelerek Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kaya, "Kan bağışı yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir davranış. Bu tür etkinlikler öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yaratıyor, sosyal sorumluluk bilincini geliştiriyor." dedi.
Veliler, kan bağışında bulunarak çocuklara örnek olurken, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Kan Başı Kampanyası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?