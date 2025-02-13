Tokat'ta Kan Başı Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Kan Başı Kampanyası

Tokat Fatih İlkokulu'nda veliler ve öğretmenler kan bağışı yaparak sosyal sorumluluk bilinci geliştirdi.

13.02.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Fatih İlkokulu'nda öğrenci velileri ve öğretmenlerin katılımıyla kan bağışı yapıldı.

Okul Müdürü Murat Kaya'nın öncülüğünde okulda düzenlenen kampanyada, öğrenci velileri ve öğretmenler bir araya gelerek Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kaya, "Kan bağışı yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir davranış. Bu tür etkinlikler öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yaratıyor, sosyal sorumluluk bilincini geliştiriyor." dedi.

Veliler, kan bağışında bulunarak çocuklara örnek olurken, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Murat Kaya, Kızılay, Güncel, Eğitim, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Kan Başı Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15’ten fazla yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Kan Başı Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.