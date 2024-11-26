Tokat\'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde 26 Kasım Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
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