Tokat'ta Nisan'da Kar Yağışı

Nisan ayında Tokat'ta kar sürprizi

TOKAT - Tokat'ta Nisan ayında etkili olan lapa lapa kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Tokat kent merkezinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahar mevsiminin ortasında lapa lapa yağan kar, özellikle kent merkezinde kısa sürede etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte parklar, araçlar ve çatılar beyaza büründü. Vatandaşlar, Nisan ayında yağan karı heyecanla karşılarken, bazıları bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü ve kar yağışının gün içinde aralıklarla süreceğini belirtti.