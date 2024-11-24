Tokat'ta Okullara Kar Tatili - Son Dakika
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Tokat'ta Okullara Kar Tatili

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Hamile ve engelli personel izinli.

24.11.2024 18:46
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Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Okullara Kar Tatili - Son Dakika

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