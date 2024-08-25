Tokat\'ta Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Çamiçi Yaylası'nda gerçekleşen etkinliğe AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz etkinliğimize yoğun katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim. Bu yoğun katılımlar bizleri daha çok motive ediyor. Biz bu etkinlikle bu güzel havada ailelerimizle çocuklarımızın güzel bir gün geçirmesini hedefledik." dedi.

Daha sonra uzman eğitmenler eşliğinde çocuk oyunları, palyaçolar tarafından oynanan oyunlar, yüz boyama, boyama etkinliği gerçekleştirildi. Ardından uçurtmasını kendisi yaparak katılanlar arasından yapım materyali, uzun uçuşu gibi kriterler göz önüne alınarak en iyi uçurtma seçildi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.