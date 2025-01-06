Tokat'ta 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu silah kaçakçılığı operasyonları düzelendi.
Operasyonlarda, 307,41 gram sentetik uyuşturucu, 71 sentetik ecza hap, bir miktar para, 3 ruhsatsız tabanca, 15 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.
Polis ekipleri operasyonlarda 20 kişiyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 3'üne adli kontrol şartı uygulandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?