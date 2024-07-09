Tokatlı Pehlivanlar Edirne'den Madalyalarla Döndü

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Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde madalya kazanan Tokatlı pehlivanlar, Tokat'ta törenle karşılandı.

Güreşlerde Tokat'ın Zile ilçesinden teşvik 1 kategorisinde Poyraz Bilgin ve teşvik 2'de Volkan Bilgin altın madalya, ayak kategorisinde Mücteba Bera Koç ise bronz madalya kazandı.

Memleketlerinde davul zurna ile karşılanan Zile Belediyespor'un pehlivanları, Cumhuriyet Caddesi'nden belediye binası önüne kadar vatandaşların da katılımıyla yürüdü.

Pehlivan Hamamı'na kortej halinde gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında pehlivanlar, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın tarafından altın ile ödüllendirildi.