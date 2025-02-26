Tokayev ve Novak’tan İşbirliği Vurgusu

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ALMATI, 26 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesi ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden salı günü yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan-Rusya ilişkilerinin dostluk, iyi komşuluk ve ittifak ruhu içinde dinamik şekilde gelişmekte olduğunu vurgulamıştır" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını Tokayev'e ileten Novak, iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki diyalog ve işbirliğinin altını çizdi.

Ziyaret sırasında enerji sektöründeki işbirliği konuları da ele alındı.