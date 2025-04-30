TOKİ'nin 2021-2022 Raporu TBMM'de Görüldü

(TBMM) - TBMM KİT Komisyonu'nda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Deprem bölgesinde inşa edilmiş yaklaşık 168 bin konut, vatandaşlarımız nezdinde idaremizin başarısını tescil etmiş ve yine deprem ertesinde milletimizin devletimize olan inanç ve güvenini yeni konutların yapımı ve teslimi noktasında arttırmıştır. Depremden etkilenen illerde toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapılmıştır" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, TOKİ'nin konut üretimdeki payının yüzde 11,7'e, konut satışındaki payı da yüzde 12,5'e çıkarıldığını belirterek, "2024 yılında 154 bini deprem konut olmak üzere toplam 213 bin 800 konutun ihalesi gerçekleştirilmiş, 126 bin konutun teslimi yapılmıştır" dedi.

Sungur, 2025 yılının ilk 4 ayında toplam 92 bin 744 konutun ihalesinin yapıldığını, yıl sonuna kadar ise 217 bin konutun ihalesinin planladığını aktardı. "TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalaması 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakam üç katına çıkarılmış olacaktır"diyen Sungur, yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konutun kazandırılacağını ifade etti. Sungur'un sunumundan satır başları şöyle:

"Halen bin 400 şantiyede toplam 371 bin konut ile diğer bina ve donatıların inşaatı devam etmekte olup, TOKİ projelerinde yaklaşık 238 bin kişi istihdam edilmektedir. 100 bin sosyal konut kapsamında ihalesi yapılıp inşaatına başlanan 98 bin 322 konutun 58 bin 084'ü tamamlanarak hak sahiplerine verilmiştir. Kalan konutların yapımı da hızla devam etmekte olup, tamamlananlar etaplar halinde teslim edilmektedir.

250 bin sosyal konut kapsamında ise toplam 168 bin 113 konutun ihalesi gerçekleştirilmiş, 30 bin 946 konut ihale aşamasındadır. 24 bin 380 konutta tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan konutların ihalesi de 2025 yılı Haziran ayına kadar yapılacaktır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, altyapısı tamamlanmış ve imar planı yapılmış arsalar uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis edilmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 63 bin 000 hak sahibi ile tahsis süreci başlatılmış olup, 2025 Temmuz ayı itibariyle tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanması planlanmıştır.

Özellikle bölgede deprem öncesi inşa edilmiş yaklaşık 168 bin konutun tarihte eşine az rastlanır bu denli şiddetli iki depremi başarıyla atlatmış ve güvenli konut arzında vatandaşlarımız nezdinde İdaremizin başarısını tescil etmiş ve yine deprem ertesinde milletimizin devletimize olan inanç ve güvenini yeni konutların yapımı ve teslimi noktasında arttırmıştır.

Şu ana kadar TOKİ eliyle; Adana'da 12 bin 558, Adıyaman'da 8 bin 435, Diyarbakır'da 16 bin 027, Elazığ'da 10 bin 939, Gaziantep'te 25 bin 826, Hatay'da 131 bin 851, Kahramanmaraş'ta 43 bin 459, Kilis'te bin 854, Malatya'da 70 bin 588, Osmaniye'de 10 bin 330 ve Şanlıurfa'da 12 bin 069 konut, olmak üzere toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapılmıştır."

"Mülkiyetle ilgili sorunlar çözülmeden şirketler apar topar kepçeyle giriyor"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da deprem sonrası rezerv alanı olan ve inşa edilen TOKİ konutlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ'den iş alan, proje yapan, ihale alan firmalar çok olacak. Samandağ'da, Antakya'da, Defne'de, Kırıkhan'da biz en fazla mesaimizi buraya ayırıyoruz. Sebebi de şirketlerin hiçbir usul, adap bilmeden, paldır küldür, işte zeytine giriyor, tarlaya giriyor. Zaten bir idari yapı nasıl işliyor ben bunu anlayamıyorum. Vatandaşa bir telefon geliyor, tebligatla 'rezerv alanı ilan edildi' deniyor. Bir bakıyoruz ki,burada toplu konut yapılacak, ihalesi bitmiş. Vatandaş yargı sürecini başlatmış, yargı kararları, mülkiyetle ilgili sorunlar çözülmeden şirketler apar topar kepçeyle giriyor. Fakat bir kepçecinin zemin etüdü yapmak için Mağaracık'ta üçüncü ve dördüncü etaba girmesini doğru bulmuyorum. Lütfen şirketlerin uyarın ve sağlıklı bir şekilde çalışması için çaba sarf edin.

TOKİ'de ilgili olarak en önemli konulardan biri de rezerv alan ve TOKİ marifetiyle yapılan evlerdeki ödeme planları. Bu ödeme planlarıyla ilgili vekil olarak çok bir şey bilmiyoruz. Acaba, 'önergeden mi bir şey çıkartırız. AK Partili vekil arkadaşlarımızdan mı bir şey öğreniriz, şu mu bu mu' diye tırmalaya tırmalaya bilgileri alıyoruz. TOKİ marifeti ve rezerv alandaki yapılan konutlarla ilgili ödemi planlarını yurttaşlarımız merak ediyor. Bu konuda da çok fazla soru işareti var."