TOKİ'nin 2021-2022 Raporu TBMM'de Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOKİ'nin 2021-2022 Raporu TBMM'de Görüldü

TOKİ Başkanı Sungur, 2025'te 430 bin konut yapımını hedeflediklerini açıkladı.

30.04.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM KİT Komisyonu'nda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Deprem bölgesinde inşa edilmiş yaklaşık 168 bin konut, vatandaşlarımız nezdinde idaremizin başarısını tescil etmiş ve yine deprem ertesinde milletimizin devletimize olan inanç ve güvenini yeni konutların yapımı ve teslimi noktasında arttırmıştır. Depremden etkilenen illerde toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapılmıştır" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, TOKİ'nin konut üretimdeki payının yüzde 11,7'e, konut satışındaki payı da yüzde 12,5'e çıkarıldığını belirterek, "2024 yılında 154 bini deprem konut olmak üzere toplam 213 bin 800 konutun ihalesi gerçekleştirilmiş, 126 bin konutun teslimi yapılmıştır" dedi.

Sungur, 2025 yılının ilk 4 ayında toplam 92 bin 744 konutun ihalesinin yapıldığını, yıl sonuna kadar ise 217 bin konutun ihalesinin planladığını aktardı. "TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalaması 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakam üç katına çıkarılmış olacaktır"diyen Sungur, yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konutun kazandırılacağını ifade etti. Sungur'un sunumundan satır başları şöyle:

"Halen bin 400 şantiyede toplam 371 bin konut ile diğer bina ve donatıların inşaatı devam etmekte olup, TOKİ projelerinde yaklaşık 238 bin kişi istihdam edilmektedir. 100 bin sosyal konut kapsamında ihalesi yapılıp inşaatına başlanan 98 bin 322 konutun 58 bin 084'ü tamamlanarak hak sahiplerine verilmiştir. Kalan konutların yapımı da hızla devam etmekte olup, tamamlananlar etaplar halinde teslim edilmektedir.

250 bin sosyal konut kapsamında ise toplam 168 bin 113 konutun ihalesi gerçekleştirilmiş, 30 bin 946 konut ihale aşamasındadır. 24 bin 380 konutta tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan konutların ihalesi de 2025 yılı Haziran ayına kadar yapılacaktır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, altyapısı tamamlanmış ve imar planı yapılmış arsalar uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis edilmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 63 bin 000 hak sahibi ile tahsis süreci başlatılmış olup, 2025 Temmuz ayı itibariyle tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanması planlanmıştır.

Özellikle bölgede deprem öncesi inşa edilmiş yaklaşık 168 bin konutun tarihte eşine az rastlanır bu denli şiddetli iki depremi başarıyla atlatmış ve güvenli konut arzında vatandaşlarımız nezdinde İdaremizin başarısını tescil etmiş ve yine deprem ertesinde milletimizin devletimize olan inanç ve güvenini yeni konutların yapımı ve teslimi noktasında arttırmıştır.

Şu ana kadar TOKİ eliyle; Adana'da 12 bin 558, Adıyaman'da 8 bin 435, Diyarbakır'da 16 bin 027, Elazığ'da 10 bin 939, Gaziantep'te 25 bin 826, Hatay'da 131 bin 851, Kahramanmaraş'ta 43 bin 459, Kilis'te bin 854, Malatya'da 70 bin 588, Osmaniye'de 10 bin 330 ve Şanlıurfa'da 12 bin 069 konut, olmak üzere toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapılmıştır."

"Mülkiyetle ilgili sorunlar çözülmeden şirketler apar topar kepçeyle giriyor"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da deprem sonrası rezerv alanı olan ve inşa edilen TOKİ konutlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ'den iş alan, proje yapan, ihale alan firmalar çok olacak. Samandağ'da, Antakya'da, Defne'de, Kırıkhan'da biz en fazla mesaimizi buraya ayırıyoruz. Sebebi de şirketlerin hiçbir usul, adap bilmeden, paldır küldür, işte zeytine giriyor, tarlaya giriyor. Zaten bir idari yapı nasıl işliyor ben bunu anlayamıyorum. Vatandaşa bir telefon geliyor, tebligatla 'rezerv alanı ilan edildi' deniyor. Bir bakıyoruz ki,burada toplu konut yapılacak, ihalesi bitmiş. Vatandaş yargı sürecini başlatmış, yargı kararları, mülkiyetle ilgili sorunlar çözülmeden şirketler apar topar kepçeyle giriyor. Fakat bir kepçecinin zemin etüdü yapmak için Mağaracık'ta üçüncü ve dördüncü etaba girmesini doğru bulmuyorum. Lütfen şirketlerin uyarın ve sağlıklı bir şekilde çalışması için çaba sarf edin.

TOKİ'de ilgili olarak en önemli konulardan biri de rezerv alan ve TOKİ marifetiyle yapılan evlerdeki ödeme planları. Bu ödeme planlarıyla ilgili vekil olarak çok bir şey bilmiyoruz. Acaba, 'önergeden mi bir şey çıkartırız. AK Partili vekil arkadaşlarımızdan mı bir şey öğreniriz, şu mu bu mu' diye tırmalaya tırmalaya bilgileri alıyoruz. TOKİ marifeti ve rezerv alandaki yapılan konutlarla ilgili ödemi planlarını yurttaşlarımız merak ediyor. Bu konuda da çok fazla soru işareti var."

Kaynak: ANKA

Mustafa Levent Sungur, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Toki, Toki, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'nin 2021-2022 Raporu TBMM'de Görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:42:54. #7.13#
SON DAKİKA: TOKİ'nin 2021-2022 Raporu TBMM'de Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.