Tokyo'da kargo uçağında yangın çıktı, acil iniş yapıldı - Son Dakika
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Tokyo'da kargo uçağında yangın çıktı, acil iniş yapıldı

Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda Polar Air Cargo'ya ait bir kargo uçağının motorlarından birinde yangın çıkması üzerine uçak, kalkıştan saniyeler sonra acil iniş yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yetkililer yangının nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

04.06.2024 09:35
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TOKYO, 4 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda bir kargo uçağı, motorlarından birinde yangın çıktığının görülmesi üzerine kalkıştan saniyeler sonra acil iniş yaptı.

Olay, Salı günü yerel saatle sabah 10.00 sularında, Narita Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere havalanan kargo havayolu şirketi Polar Air Cargo'ya ait 752 sefer sayılı uçağında meydana geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, motorlarının birinden alevler çıktığı bildirilen uçak geri dönerek yerel saatle 11.25 sularında Narita Havalimanı'na indi.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer motordaki yangının nedenini belirlemek ve gelecekteki uçuşların güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Kaynak: Xinhua

Japonya, Tokyo, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Dünya, Güncel, Son Dakika

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