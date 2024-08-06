Tokyo'da Sıcak Çarpması Nedeniyle 123 Kişi Hayatını Kaybetti

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da temmuz ayında 123 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, temmuzda Japonya'da ortalama hava sıcaklığının, son 30 yılın ortalamasından 2,16 santigrat derece yüksek ölçüldüğünü belirtti.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın kayıt tutmaya başladığı 1898 yılından bu yana en sıcak temmuz ayının yaşandığını kaydeden yetkililer, ay boyunca sıcak çarpması nedeniyle çoğu yaşlı 123 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meteoroloji Ajansı, ağustos ayında da hava sıcaklığının 35 santigrat dereceyi aşabileceğini ifade etti.

Temmuzdaki ölümler, 2018'de sıcaklar nedeniyle 127 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.