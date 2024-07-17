Tokyo'da Süper Acılı Patates Cipsi Yiyen 14 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Tokyo'da Süper Acılı Patates Cipsi Yiyen 14 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Tokyo'nun Ota bölgesindeki bir lisede 14 öğrenci, süper acılı patates cipsi tükettikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin okula getirdiği cipslerin 18+ körili cips olduğu ve üretici firmanın 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Cipsin üreticisi Isoyama Corp., sosyal medyadaki tepkiler üzerine kamuoyundan özür diledi.

17.07.2024 16:23
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir lisedeki 14 öğrenci "süper acılı" patates cipsi tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Ota bölgesindeki Rokugo Koka Lisesi'nde 13 kız ve bir erkek öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısından şikayet etti. Yapılan araştırmada öğrencilerin "18+ körili cips" etiketli ve piyasada "süper acı" diye bilinen patates cipslerini okula getirdiği belirlendi.

Mide bulantısı ve karın ağrısı çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Cipsin üreticisi "Isoyama Corp." adlı şirket, sosyal medyadaki tepkiler sonrası kamuoyundan özür diledi. Üretici firmanın açıklamasında, "Kendilerini iyi hissetmediklerini bildirenlerin en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Firmanın internet sitesinde, oldukça acılı olduğu bilinen "18+ körili cipsleri" 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarılar yer alıyor.

Kaynak: AA

Mide bulantısı, Karın Ağrısı, Tokyo, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokyo'da Süper Acılı Patates Cipsi Yiyen 14 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokyo'da Süper Acılı Patates Cipsi Yiyen 14 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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