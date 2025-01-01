Tokyo'da Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da iki katlı bir evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti.

Kyodo News'ün haberine göre, dün akşam saatlerinde, Japonya'nın popüler turistik noktalarından Tokyo Skytree yakınlarındaki bir evde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının civardaki 8 binaya yayıldığını belirtti.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangında, iki kişinin yaşamını yitirdiğini bilgisini paylaştı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.