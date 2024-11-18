Tom Fletcher BM Acil Yardım Koordinatörü Oldu

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörlüğüne atanan Tom Fletcher görevine başladı.

Fletcher, göreve başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Ne kadar zor görev üstlendiğinin farkında olduğunu belirten Fletcher, "İhtilaflar, iklim değişikliği, eşitsizlik ve adaletsizliğin siviller üzerinde etkisi çok hızlı şekilde artıyor." ifadelerini kullandı.

Fletcher, insani değerler ve insani yardım harekatını muhafaza edeceğini aktararak, uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.

Son olarak Oxford Üniversitesine bağlı Hertford College'ın müdürlüğünü yürüten İngiliz kökenli Fletcher, daha önce farklı dönemlerde İngiltere başbakanlarına danışmanlık yaptı, 2011-2015 yıllarında İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi olarak görev aldı.

BM ile de yakından çalışan Fletcher'in Modern Tarih alanında yüksek lisansı bulunuyor.

Fletcher, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahilice biliyor.

Eski Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, mart ayında sağlık durumu nedeniyle göreve devam edemeyeceğini bildirmişti.