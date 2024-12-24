Tonga'nın Yeni Başbakanı Aisake Eke

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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da parlamentoda yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Aisake Eke ülkenin yeni başbakanı seçildi.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Siaosi Sovaleni'nin hakkında yapılacak güven oylaması öncesi istifa etmesinin ardından Tonga parlamentosunda yeni başbakanın belirlenmesi için oylama yapıldı.

Gizli oylamada, eski Maliye Bakanı Eke, rakibi Ticaret Bakanı Viliame Latu'yu 8'e karşı 16 oyla geride bırakarak ülkenin yeni başbakanı oldu.

Sonuçların ardından yaptığı açıklamada Eke, "Bugün hepimiz Tonga'yı inşa etmek üzere birbirimizi desteklemek için buradayız. Bu sorumluluk kutsal bir sorumluluktur. Tanrı'ya ve hepimizin birlikte çalışacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tonga'nın yeni başbakanı Eke, Kasım 2025'te düzenlenecek seçimlere kadar bu görevi icra edecek.

İlk defa 2010'da parlamentoya giren Eke, Ocak 2014'ten Mart 2017'ye kadar maliye bakanlığı görevini üstlenmişti.