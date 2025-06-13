Toonimotion ile Animasyon Süresi %80 Kısaldı!

Güney Koreli Toonimotion startupı, çevrim içi çizgi romanlar olan webtoonları yapay zeka ve teknoloji yardımıyla yüzde 80 daha kısa sürede animasyona uyarlayabiliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Haziran'da başlayan 9. VivaTech Fuarı, Türkiye, Çin, Almanya, Güney Kore dahil çeşitli ülkelerden 13 bin 500'den fazla startupı ağırlıyor.

14 Haziran'da sona erecek fuara Güney Koreli Toonimotion startupı da katıldı.

Toonimotion, Güney Kore'de 2000'li yıllarda gelişen ve dünyaya yayılan çevrim içi çizgi romanlar olan webtoonları, yapay zekayla geliştirilen özel teknolojiyle kısa sürede animasyonlara dönüştürüyor.

Webtoonlar, zaman tasarrufu sağlanarak animasyona uyarlanıyor

Toonimotion Üst Yöneticisi (CEO) Gyusuk Cho, AA muhabirine webtoonları yapay zeka desteğiyle nasıl animasyona uyarladıklarını anlattı.

Cho, 20 yıldır webtoon sektöründe çalıştığını belirterek, bir gün kendi eserini ve senaryosunu oluşturmak üzere yola çıktığını ancak bir animasyon hazırlamanın 5 yılını aldığını ve bunun çok fazla maliyetli olduğunun farkına vardığını söyledi.

Animasyon sektöründe çalışmak isteyen herkesin maliyet sorunuyla karşılaştığını belirten Cho, "Eğer senaryoya ve animasyonuna ayrılan zamandan daha fazla tasarruf yapabilirsek daha fazlasını yapabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi düşündüm. Bu nedenle, bu sektörde, teknolojiyle kendi işimi yapmaya başladım." diye konuştu.

Cho, webtoonları animasyona uyarlarken önce ilgili eserdeki karakterleri ve genel çerçeveyi topladıklarını, ardından dikey formattaki webtoonlardan yatay formatlı video oluşturduklarını anlattı.

"Bir animasyonu oluşturmak için gerekli süreyi yüzde 80 azalttık"

Bunu yaparken animasyonda kullanılan hareketli görsellerden oluşan animatik tekniğini kullandıklarını dile getiren Cho, böylelikle videonun son halinin nasıl olacağını hayal edebildiklerine dikkati çekti.

Cho, son aşamada videoya kaydettikleri sesleri eklediklerini belirterek, "Yapay zeka ve teknoloji yardımıyla bir animasyonu oluşturmak için gerekli süreyi yüzde 80 azalttık." dedi.

Animasyon üretimi sırasında yapay zekanın payının yüzde 10 olduğunu ifade eden Cho, bunu yüzde 60'a kadar çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Cho, geleneksel yolla animasyon üretmek için 20 kişinin 20 gün çalışması gerektiğini, şu ana kadar 7 animasyon yaptıklarını sözlerine ekledi.