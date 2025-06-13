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Toprak Kalitesi Tehlikede

Toprak Kalitesi Tehlikede
13.06.2025 15:02
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ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, toprak kalitesinin her geçen gün kötüye gittiğini vurguladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Araştırma Enstitüsü'nde yaptırdığımız toprak analizleri de gösteriyor ki toprağımız her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Toprağımızın pH'ı düştü, diğer yapısal özellikleri kaybolmaya başladı. Bakmaz, ilgilenmezsek daha kötü günler bizi bekliyor olacak. Ama zararın neresinden dönülse kardır" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize AKTİF Gazeteciler Derneği'ni ziyaret edip, gazetecilerle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alim, 2025 yaş çay sezonu hakkında bilgiler verdi. Çay hasadında birinci sürgünün tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını söyleyen Alim, "Birinci sürgünün sonuna geliyoruz. 5-10 günlük bir şey kaldı ama bu 10 günü bile bulmayabilir, daha kısa sürede de tamamlanabilir. Geçen seneye göre, geçen yıl mayıs ayında aldığımız çayın birazcık üzerine çıkacak şekilde alımlarımız devam ediyor. Üreticilerimiz acele ediyor, aslında etti de. Normal şartlarda çaylarımızın hasadını yapacak olursak, makinelerle çay toplamak daha rahat olmalıyken, biz bunu çayı erkenden bitirmek için kullanıyoruz. Yarım gün toplayıp, dinlenerek, bayram havasında toplasak hem değeri aşağıya düşmeyecek hem normal şatlarda olması gereken 25- 30 günde çay bitecek. Hem de özel sektör, kamu, üretici, çalışan hiç kimse sıkıntı çekmeden bitirilebiliriz diye sürekli söyledik" dedi.

'MOTORLA DERİN KESİM YAPILDIĞINDA ÇAYIN YEŞİL TABAKASI KALMIYOR'

Rekolte düşüklüğünün yanlış hasattan kaynaklandığını dile getiren Alim, "Rekoltenin düşmesi sadece hava şartları kaynaklı değil, geçen sene motorla çay hasadı oldukça arttı; bu sene daha da ileriye gitti. Çaylıklar görüyorsunuz, yeşil bir tabaka kalması lazım ki çay kendine gelebilsin. Güzel sürgünler gelsin. Motorla derin kesim yapıldığında, çayın yeşil tabakası kalmıyor. Kalmayınca verim ve kalite kaybı yaşanıyor. Biraz daha dikkat edersek, aslında 'bindiğimiz dalı kesiyoruz' diye bir durum var. Sadece hava koşullarına bağlı değil, toplama tekniğiyle ilgili gerilemeler daha önemli bence. Kendi bahçemde de görüyorum; çayı ne kadar dipten alırsanız, sonraki sürgün filiz değil, yaprak olarak kalıyor. Bunu çözebilmenin en doğal yolu, yeşil tabakanın bırakılmasıdır. Yeşil tabakayı biz genelde bırakmıyoruz. Makineli tarımın en güzel özelliği şu oluyor. Üreticiler artık onu bunu çağırıp, 'gel bu bahçeyi topla' demiyor. Kendisi topluyor. Kendi çayını toplayan da kesinlikle odun tabakasına kadar inmiyor. Çayın nasıl toplanacağını biliyor. Ama yevmiye usulü ya da kilo işi çalışanlar rastgele topluyor ve bahçeyi mahvediyor. Aslında orada en büyük zararı üreticiye veriyor. Bu yıl belki dekardan 1 ton alınır ama gelecek sene bu mümkün olmayacak. Rekolte düşüklüğünün hava şartlarından çok toplama tekniğinden yaşanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'TOPRAĞIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR'

Çay bahçelerinizdeki toprak kalitesinin azaldığını açıklayan Yusuf Ziya Alim, "Araştırma Enstitüsü'nde yaptırdığımız toprak analizleri de gösteriyor ki toprağımız her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Toprağımızın pH'ı düştü, diğer yapısal özellikleri kaybolmaya başladı. Bakmaz, ilgilenmezsek daha kötü günler bizi bekliyor olacak. Ama zararın neresinden dönülse kardır. Üreticilere sürekli olarak toprağın havalandırılması, bakım yapılması, gübrelemenin düzgün ve zamanında yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aslında bunları hepimiz biliyoruz ama uygulama konusunda eksiklerimiz var. Bahçede çay zaten var, 'toplayalım da ne olursa olsun' mantığıyla bakıldığı için sıkıntı oluyor. Oysa bilinçli bir hasat ve bakım yapılırsa uzun vadede hem verim hem kalite artar" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Çaykur, Güncel, Tarım, Çevre, Çay, Son Dakika

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