Toprakkale'de kaybolan genç kızın ailesi endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Toprakkale'de kaybolan genç kızın ailesi endişeli

Geniş Video İzle

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak'ın ailesi kızlarının bulunmasını istiyor. Her geçen gün umutlarının tükendiğini belirten aile, kızlarının hayatından endişe ediyor.

12.08.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak'ın (23) ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. Her geçen gün umutlarının tükendiğini belirten aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Karataş Mahallesi'ndeki evlerinden 26 Temmuz'da ailesine haber vermeden ayrılan Gülhan Karabacak'tan haber alınamıyor. Güvenlik güçleri, en son görüldüğü yer ihbarı üzerine aramalarını kanal boyunca sürdürdü. Arama çalışmalarında dron ve hassas burunlu köpek de kullanıldı ancak sonuç alınamadı. Kızının kendi halinde biri olduğunu söyleyen Elif Karabacak, "Evden çıktığından benim haberim yok. Babası da ondan önce çıkmıştı. Odasına baktım yoktu. Babası çarşıda görmüş 'Eve geç kalma kızım' demiş ama gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Biz perişan haldeyiz. Kızım, ne olur beni duyuyorsan gel. Yerini söyle, biz gelir seni alırız. Dön, baban kardeşlerin seni çok özledi" dedi.

Gülhan Karabacak'ın kız kardeşi Tuğçe ise "Ablam çok iyi biri. Nereye baktıysak onu bulamadık. Her geçen gün umutlarımız bitiyor. Ablam, ne olur bizi duyuyorsan, gel. Sen yokken perişan olduk. Seni hepimiz çok seviyoruz. En azından bizi duyarsa haber versin, hayatta olduğunu bilsek de bize yeter" diyerek ablasına çağrıda bulundu. Belediye işçisi Aydın Karabacak da yetkililerden kızının bulunmasını isteyerek, "Ümitlerimiz bitti. Gece gündüz arıyoruz ama hiç haber alamadık. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Toprakkale\'de kaybolan genç kızın ailesi endişeli
Kaynak: DHA

Toprakkale, Osmaniye, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprakkale'de kaybolan genç kızın ailesi endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp ’adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Sancaktepe Belediyesi’nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi
12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 15:27:31. #1.13#
SON DAKİKA: Toprakkale'de kaybolan genç kızın ailesi endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement