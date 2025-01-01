Topuk Yayla Tabiat Parkı'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Topuk Yayla Tabiat Parkı'na Ziyaretçi Akını

Topuk Yayla Tabiat Parkı\'na Ziyaretçi Akını

Yeni yılın ilk günü, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki park yoğun ziyaretçi aldı.

01.01.2025 20:46
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Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı'nda bulunan Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yaptı, göl çevresindeki yamaçlardan kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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