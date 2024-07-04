Topuklu Yaylası'nda Gökyüzü Gözlem Etkinliği - Son Dakika
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Topuklu Yaylası'nda Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda, gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği 11-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor. Topuklu Yaylası, ışıklandırmadan uzak ve 1600 metre rakıma sahip olduğu için gökyüzü gözlemlerinin en verimli şekilde yapılabildiği bir bölgedir. Etkinlikte, profesyonel ve amatör gökbilimcilerin getireceği teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapılacak ve gök cisimlerinin fotoğrafları çekilecektir.

04.07.2024 13:59
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Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda, gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında bu sene üçüncüsü düzenlenecek etkinliğin 11-14 Temmuz'da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılmasını beklediklerini kaydeden Pütün, "Topuklu Yaylası, ışıklandırmadan uzak ve yaklaşık 1600 metre rakımıyla gökyüzü gözlemlerinin en verimli şekilde yapılabildiği ender bölgelerden biridir. Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 30 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkemizin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylası'nda, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekilecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ethem Derman, Beyağaç, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topuklu Yaylası'nda Gökyüzü Gözlem Etkinliği - Son Dakika

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