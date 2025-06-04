Torbalı'da Çevre Haftası Şenliği Düzenlenecek

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve doğa dostu bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla 11 Haziran Çarşamba günü Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda Çevre Haftası Şenliği düzenleyecek.

Torbalı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve doğa dostu bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla 11 Haziran Çarşamba günü Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda Çevre Haftası Şenliği düzenleyecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bu anlamlı şenlikte, birbirinden renkli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar katılımcıları bekliyor olacak. Çevre Haftası Şenliği kapsamında atık pil, bitkisel atık yağ ve elektronik atık getiren vatandaşlar ödüllerin sahibi olabilecek. Bisikletten kamp sandalyesine, scooterdan bluetooth kulaklığa kadar birbirinden özel ödüller verilecek.

Çeşitli atölyeler, Karbon Ayak İzi Hesaplama, İleri Dönüşüm Heykel Sergisi ve Atıktan Modaya Defilesi gibi çevresel farkındalık etkinliklerinde yer alacağı şenlikte, Atık Band Müzik Grubu da sahne alacak.

Belediye Başkanı Övünç Demir, "Doğaya karşı sorumluluğumuz sadece bugün için değil, yarınlarımız için de geçerlidir. Torbalı Belediyesi olarak doğa dostu projelere ve farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 11 Haziran'da Gazi Çamlığı'nda gerçekleştireceğimiz Çevre Haftası Şenliği'nde, hem eğlenecek hem de çevreyi korumaya dair önemli bilgiler edineceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum" dedi.