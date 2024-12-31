İzmir'in Torbalı ilçesinde belediyeden yol yapım işi alan firmanın çalışanları, işin bitmesine rağmen belediyenin ödeme yapmadığını iddia ederek eylem gerçekleştirdi.
Yol yapım işini üstlenen firmada çalışan bir grup işçi, Torbalı Belediyesi hizmet binasının terasına çıktı.
İşçiler, Belediye Başkanı Övünç Demir'den tamamlanan işin ihale bedelini ödemesini talep etti.
Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çevrede önlem aldı.
Firmanın yetkililerinin Belediye Başkanı Demir'le görüşmesinin ardından eylem sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da İşçiler Ödeme İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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