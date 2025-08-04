Torbalı'da Kaçak Akaryakıt Patlaması - Son Dakika
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Torbalı'da Kaçak Akaryakıt Patlaması

04.08.2025 15:55
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İzmir Torbalı'da kaçak akaryakıt alanında patlama meydana geldi, 1 yaralı ve 16 hasarlı araç var.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu.

Ortaköy Mahallesi'nde, kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak akaryakıtların bulunduğu alanda, akaryakıtların bertaraf edilmek üzere taşınması çalışmaları sırasında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında patlama yaşandı.

Olayda gazdan etkilenen 1 kişi yaralandı, alandaki 16 araçta hasar oluştu.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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