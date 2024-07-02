5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş - Son Dakika
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5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin detaylar çıkmaya devam ediyor. Olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin yıllardır tüp değiştirme işi yapmasına rağmen bu konuda yetki belgesinin olmadığı belirtildi.

02.07.2024 17:05
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin, tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı öğrenildi.

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PATLAMADA YENİ DETAYLAR

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı lokantayı, tutuklanan iş yeri sahibi G.K. geçen yıl ağustosta oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi nedeniyle lokantayı tek başına işletmeye devam etti.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

İŞ YERİNİN RUHSAT BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

İş yeri hakkında geçen mayısta "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı. Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K'nin ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağını kontrol ettiğini söylediği kaydedildi.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

TÜP DEĞİŞTİRMEDE YETKİ BELGESİ YOKMUŞ

M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ifade edildi. Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı. İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat: Hangi tüp değiştirenin belgesi varki saçmalık 5 2 Yanıtla
  • Erkut Köse: Kesin şöyle oldu ruhsat başvurusu yapıyor belediye diyor tamam biz değerlendireceğiz çıkana kadar sen yine aç çalıştır bizde artık yemek yemeğe hayırlı olsuna uğrarız ıslatırız artık dediler o da tabiki açar 2 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya: ha ha cok komik kimde. varki 2 0 Yanıtla
  • Pinokyo: İş işten geçtikten sonra neyi araştıracaksınız? Bu ülkede neden hiçbir şey olması gerektiği gibi olmuyor. Liyakatın acilen geri gelmesi lazım erken seçim istiyoruz… 0 1 Yanıtla
  • Kym Motors Vag null: Zaten ülkede baştan aşağı her alanda liyakat sahibi insanlar görevde. Allah Allah nasıl olmuş böyle bir şey ?? 0 0 Yanıtla

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