Torbalı Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

(İZMİR) - Torbalı'da geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği dün Özbey Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında gerçekleşti. On binlerce kişinin katıldığı Uçurtma Şenliği'nde Torbalı Belediyesi, yüz boyama, şişme oyun alanları gibi çeşitli etkinlikler de düzenledi.

Torbalı'da geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği dün Özbey Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları doğa ile buluşturan Torbalı Belediyesi, yüz boyama, şişme oyun alanları ve çeşitli etkinlikler de düzenledi. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen şenliğe katılan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren Özbey etkinlik alanını doldurdu. On binlerce kişinin katıldığı Uçurtma Şenliği'nde Torbalı Belediyesi, çocuklara 5 bin adet uçurtma dağıttı.

"Her şey çocuklarımızın tebessüm etmesi için"

Şenlikte yüzlerce uçurtma gökyüzünü süslerken, yapılan yarışmalar ise nefesleri kesti. Yaş kategorilerine göre düzenlenen yarışmalara, vatandaşlar kendi yapmış oldukları uçurtmalar ile katıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ise ödülleri yarışmaların sonunda takdim edildi. Gerçekleşen şenlikte çocuklar ile yakından ilgilenen ve çocukların taleplerini geri çevirmeyen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, gülücüklerin havada uçuştuğu 17. Geleneksel Uçurtma Şenliğimizde bir araya geldik. Birbirinden keyifli etkinliklerle dolu, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin unutulmaz anlar yaşadığı şenliğimiz bu yılda rengarenk geçti. Şenliğimize katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Her şey çocuklarımızın tebessüm etmesi için" ifadelerini kullandı.