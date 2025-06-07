Toronto'da Orman Yangını Dumanları

TORONTO, 7 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde çıkan orman yangını sonrası dumanla kaplanan binalar, 6 Haziran 2025.

Kanada'nın kuzeyinde yer alan Ontario ve Prairies bölgelerinde orman yangınlarının neden olduğu yoğun dumanlar cuma günü Toronto, Ottawa ve Montreal gibi büyük şehirlerde hava kalitesinin düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına yol açtı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)