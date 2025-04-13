Tortum Gölü'nde Angıt Kuşları Yuvalanıyor

Angıt kuşları, Tortum Gölü'nü mesken tuttu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü, göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda göç etmeyi bırakıp bölgede üremeyi tercih eden angıt kuşları, gölün semalarında görsel bir şölen sunuyor.

Gökyüzünde süzülen, zaman zaman göl yüzeyine konarak avlanan angıtlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, Tortum Gölü'nün sunduğu uygun ekosistem sayesinde bu kuşların bölgede kalıcı hale geldiğini belirtiyor. Bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çeken doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri, angıtların bu muhteşem dansını kayıt altına alarak, Tortum Gölü'nün biyolojik çeşitliliğinin önemine vurgu yapıyor. Uzundere, her mevsim farklı kuş türlerine ev sahipliği yaparak, doğaseverler için eşsiz bir keşif noktası olmayı sürdürüyor. Gölet üzerindeki Angıt kuşlarını drone ile görüntüleyen Taner Sarı, "Tortum gölü yıl boyunca yüzlerce tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Angıt kuş sürücülerini görünce kuşları rahatsız etmeyen kayıt altına almaya başladım. Ortaya eşsiz bir görüntü çıktı. Onlarla birlikte Tortum gölünde uçmak çok keyifliydi" diye konuştu.

"Ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş"

Angıt yaklaşık 50-67 cm uzunluğunda, kanat açıklığı 121-145 cm arasında ve ortalama 725 gr ağırlığındadır. Gövdesi turuncumsu kahverengi, başa ve uçlara doğru renkler daha soluktur. Kuyruğu ve kanat uçları siyah, kanat aynası yeşil ve kanatların iç tarafındaki örtücü kısımlar beyazımsıdır. Divanu Lugati't-Türk'te, "anğıt "Ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş" şeklinde tanımlanır. Eski Türkçede angıt olarak adlandırılmasına rağmen zamanla angut olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Kolay avlandığı için argoda "aptal" manasında kullanılan angut kelimesine ilham olmuş.