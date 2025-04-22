Torul-Kürtün Yolu Kapandı

Vali Aydın Baruş: "Torul- Kürtün yolu uzun bir süre kullanılamayabilir"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane- Tirebolu kara yolunnda bugün yaşanan heyelan sonrası incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş "Bugün saat 16.20 sıralarında Kürtün yolunda Karaçukur dediğimiz mevkiinde yolun üst kısmından bulunan kayalıklardan ciddi bir akıntı oluyor heyelan meydana geliyor. Bu heyelan neticesinde de karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede önceden bazı emareler görüldüğü için tedbir alınmıştı çok şükür herhangi bir ölüm, yaralanma ve kaza olayı meydana gelmedi" dedi.

Bölgede heyelan tehlikesinin sürdüğünü belirten Vali Baruş "Dolayısıyla henüz daha çalışmalara başlamadı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri. Heyelanın durumu etüt edilecek. Yukarıdaki tabakaların durumuna bakılacak. Ondan sonra ancak sağlıklı bir yol açma çalışması gerçekleştirilebilir. Bu da şu anlama geliyor. Torul-Kürtün karayolu epey bir süre kullanılamayabilir. Tabii bunu tayin edecek olan arkadaşlar, uzman arkadaşlar, Karayolları ekiplerimiz incelemelerini tamamladıktan sonra gerekli açıklamaları yapacaklardır. Özellikle bu karayolunu kullanacak sürücülerimizin dikkatli olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

"Giresun-Gümüşhane istikametini kullanan sürücülerimizi buradan uyarmak istiyorum" diyen Vali Baruş "Giresun'dan Gümüşhane istikametine gelecek sürücülerimizin, yani otobüs, kamyon, nakliye araçları veya diğer özel taşıtlarını kullanacak olan sürücülerimizin sahil yolunu kullanmaları yani Giresun-Trabzon-Gümüşhane karayolunu kullanmaları gerekiyor. Yine Gümüşhane istikametinden Giresun istikametine gidecek olan sürücülerimizin de aynı şekilde Gümüşhane'den Trabzon, Trabzon sahil yolu ve Giresun'a o şekilde ulaşmaları gerekiyor. Can güvenlikleri açısından bu gerekli, bir de zaman kaybetmemeleri açısından buradan duyuruyoruz. Karayolları ekiplerimizce gerekli etüt çalışmaları başlatıldı. Bunlar devam ediyor. Bu süre esnasında bu yol kullanılamayacak" şeklinde konuştu.