Torunlara Miras 1977 Model Araba - Son Dakika
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Torunlara Miras 1977 Model Araba

Torunlara Miras 1977 Model Araba

Düzce'de oto kaporta ustası, restore ettiği 1977 model aracını torunlarına miras bırakmak istiyor.

24.12.2024 14:46
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Düzce'de yaşayan 59 yaşındaki oto kaporta ustası Nihat Onar, orijinal parçalarıyla restore ettirdiği 1977 model otomobilini, biriktirdiği güzel anılarını torunlarına aktarabilmek için garajında muhafaza ediyor.

Üç çocuk babası Onar, 1998 yılında satın aldığı otomobilini, Kovid-19 salgını döneminde orijinal parçalarıyla restore ettikten sonra evinin garajına çekti. Özel günler haricinde ailesine dahi aracı kullanmasına izin vermeyen Onar, otomobilini torunlarına miras bırakmayı istiyor.

Onar, AA muhabirine, çok teklif gelmesine rağmen aracını satmaya kıyamadığını söyledi.

Söz konusunun para olmadığını çünkü otomobilinin manevi değerinin bulunduğunu dile getiren Onar, şöyle devam etti:

"1998'den beri bende araba. Sigortasını, bandrolünü öder, muayenesini yaptırırım, arabayı trafikten çekmem. Güzel havalarda canım isteyince biner, yine garaja çekerim. O arabaya torunlarım binecek. Çocuklara araba yok, kendilerine alsınlar. Ben sağ olduğum müddetçe herkes binemez, öldükten sonra da torunlarıma miras kalacak."

"En son 2 yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık"

Onar'ın 35 yaşındaki oğlu Ertan Onar, kardeşleriyle araba kullanmayı bu otomobilde öğrendiklerini ancak babalarının hassasiyetinden dolayı artık aracına binmediklerini anlattı.

Arabanın fabrika çıkışı orijinal parçalarıyla restore edilerek garaja çekildiğini ve sadece özel günlerde kullanıldığını aktaran Onar, 47 yaşındaki otomobilin henüz 77 bin 500 kilometrede olduğunu kaydetti.

Onar, babasının aracıyla çok güzel anılar biriktirdiğine değinerek, "Kötü zamanlarında bir gün olsun yolda bırakmamış, uğraştırmamış. En son 2 yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık, ayrı tat verdi bize. Aracı kısa da olsa kullanmak hoşumuza gitti." dedi.

Kendi aracının da babasının otomobiliyle birebir aynı olduğunu anlatan Onar, otomobiliyle yaylaya, dağlara, her yere gittiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Otomobil, Güncel, Kültür, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunlara Miras 1977 Model Araba - Son Dakika

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