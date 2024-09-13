Tosya\'da Besi Çiftliğinde Yangın

Güncel

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 600 balya saman kül oldu, ahırda bulunan büyükbaşlar son anda kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Tosya Bahçelievler Mahallesi Çatak mevkisinde Şenol Malkoç'a ait Malkoçoğlu Besicilik'teki samanlıkta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanların alev almasıyla yangın bir anda büyüyerek ahıra sıçradı. Olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlar için soğutma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Meydana gelen yangında 600 balya saman küle dönerken ahırlardan birinde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvanın, çevredekilerin yardımı ile hızlıca ahırdan çıkartılarak kurtarıldığı öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.