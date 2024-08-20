Tosya'da çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı - Son Dakika
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Tosya'da çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı

Tosya\'da çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı.

20.08.2024 12:47
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Bürnük köyünde, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.

Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda, gencin cenazesine ulaşıldı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bürnük köyümüzde, 06.17 sıralarında çıkan yangına Tosya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın söndürüldü. Yangında, maalesef 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı evde bulunan 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu adlı vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Devletimiz, bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer alarak ihtiyaçlarını temin edecektir. Tekrardan başımız sağ olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

kastamonu, Tosya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesine ulaşıldı - Son Dakika

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