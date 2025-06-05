Tosya'da TIR'a Çarpan Otomobil Takla Attı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolunda meydana geldi. Samsun yönüne giden 25 AEJ 127 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 27 ATJ 35 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden İ.E., Z.E., R.E., H.E. ve Ş.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.