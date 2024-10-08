Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ömer Kılıç yönetimindeki 37 ES 120 plakalı otomobil, Metal Sanayi Sitesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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