Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
F.Ç. yönetimindeki 34 EC 6294 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Çevlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Z.G. (22) A.Y. (48) ve Ö.F.Ç. (11) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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