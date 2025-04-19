Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.