Tosya'da Yangın: Baba ve Engelli Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tosya'da Yangın: Baba ve Engelli Oğlu Hayatını Kaybetti

Tosya\'da Yangın: Baba ve Engelli Oğlu Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında baba ile engelli oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

28.11.2024 11:20
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve engelli oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu bulunan baba ve oğlunun cesetleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu. Ekipler, arama çalışmaları sırasında 10 küçükbaş hayvanı da kurtardı.

Köy sakinlerinden Şükrü Tekin, AA muhabirine, yangın çıkan eve ulaştığında saatin 04.00 olduğunu belirterek, "Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da Yangın: Baba ve Engelli Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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