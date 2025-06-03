TOSYÖV Ardahan'da Buluştu

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Ardahan'da gazetecilerle bir araya geldi.

Bir lokantada düzenlenen buluşmada konuşan Taştan, Ardahan'da basın mensuplarıyla bir araya gelmekten ve TOSYÖV'ün çalışmaları hakkında bilgi vermekten memnuniyet duyduğunu anlattı.

Ankara'da düzenlenen 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi'ni aktaran Taştan, zirvenin amacının küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak olduğunu belirtti.

TOSYÖV olarak KOBİ'lerin küresel ölçekte daha etkin olabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Taştan, ekonomik zorluklara ve yeni darboğazlara karşı önleyici stratejiler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.