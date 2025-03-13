Uzmanından toz bulutuna karşı maske uyarısı

Doç. Dr. Abdulla Sakallı, "Vatandaşlarımızın özellikle dışarıya dolaşmak için çıkacaklarsa maskesiz çıkmamalarını öneriyoruz"

HATAY - Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkisini hissettiriyor. Doç. Dr. Abdulla Sakallı, toz bulutunun üst solunun yolu enfeksiyonlarıyla birlikte hastalığa sebebiyet vereceğini belirterek maske takılması uyarısında bulundu.

Suriye'den ülkemize giriş yapan toz bulutu Türkiye'nin en güneyinde son birkaç gündür etkisini hissettiriyor. Bölge bölge etkisini hissettiren toz bulutu Hatay'ın İskenderun ilçesinde de ekili oldu. İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç Dr. Abdulla Sakallı, Afrika'dan ve Suriye'den gelen toz bulutuna karşı vatandaşlara maske takılması uyarısında bulundu.

"Negatif etkileri ise insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verebiliyor"

Çöl tozlarının pozitif ve negatif yönlerine değinen Doç. Dr. Abdulla Sakallı, "İki şekilde ben size bunun açıklamasını yapayım. İklim değişikliği bizim ülkemizde özellikle bu coğrafyada etkilerini daha da artıracak çünkü iklimden kaynaklı değişiklikler bizim rüzgar rejimi ana hakimiyet gösteren rüzgar ışıklarında değişikliklere sebep oluyor bu rüzgar rejimlerinde olan değişiklikler bizlere sahra üzerinden ve Suriye üzerinden daha fazla toz getirmeye devam edecek. İleri ki dönemlerde kısa vadede bunun etkileri normalde biz toza her zaman negatif etki olarak bakarız yani negatif bir etki oluşturduğunu düşünürüz ama bunun tabii ki ekosistem için pozitif etkileri var. Özellikle deniz ekosistemi için mineral bakımından zengin tozlar olduğu için onları besleme yönünden pozitif bir etkiye sahiptir. Negatif etkileri ise insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verebiliyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın özellikle dışarıya dolaşmak için çıkacaklarsa maskesiz çıkmamaları öneriyoruz"

Toz bulutuna karşı maske takılmasının önemine değinen Sakallı," Bu dönemlerde buralarda grip ve gribal enfeksiyonlarda biraz daha fazla artış görülebilir çünkü toz dediğimiz olgu denizlerden gelen yine nemi daha fazla tutma kapasitesine sahip alçak basınçla beraber buharlaşan suyu daha fazla bağlama yapısına sahip ve bu bağlamadan kaynaklı içinde organizmaların taşınmasını da etkiliyor bu gibi olumsuz etkileri var insan sağlığı üzerinde bu dönemlerde. Vatandaşlarımızın özellikle dışarıya dolaşmak için çıkacaklarsa maskesiz çıkmamaları öneriyoruz. Toz bulutu dört günlük bir etki suresini biz ön görmüştük şu anda tükenmek üzere üç günü doldurduk bir gün sonra buradan ayrılacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.